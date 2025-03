Cittadella, dopo 12 anni Omar chiude il bar Farnese: “Entrate troppo basse”

Dodici anni sono molti, da tanto Omar Perini tiene aperto il bar Farnese in Piazza Cittadella. Un’istituzione in zona che fra qualche settimana chiuderà, come è stato annunciato dagli stessi proprietari.

“Troppo basse le entrate economiche – queste le parole del titolare -; prima hanno spostato il capolinea degli autobus e poi hanno aperto il cantiere. Riapriremo fra qualche mese da un’altra parte”.

Proprio il famigerato cantiere per il parcheggio sotterraneo, che procede a rilento con numerosi stop and go.

“Per noi negozianti è un problema ormai, la gente non viene più in zona da quando è aperto il cantiere” queste le parole dei commercianti del quartiere.

Sono anche numerose le deviazioni del traffico, tanto che i residenti hanno affisso cartelli artigianali per indicare la strada migliore per arrivare al mercato coperto, utilizzando via Borghetto.

IL SERVIZIO DI DANILO DI TRANI