Sul mercatino vende divise da soccorritore dell’Ausl di Reggio Emilia: denunciato

Tre giorni di intensi controlli da parte dei carabinieri nella nostra provincia, con l’impiego di 35 militari impegnati in pattuglie e numerosi posti di controllo e l’ausilio degli equipaggi del Radiomobile delle tre Compagnie piacentine.

Il bilancio è di 215 persone identificate, 190 veicoli controllati, otto denunce, tre patenti ritirate, tre segnalazioni di assuntori di droga e circa 25 grammi di stupefacenti sequestrati.

Nello specifico, i militari di Fiorenzuola hanno denunciato per ricettazione un ambulante 60enne perché sorpreso, nel corso del consueto mercato dell’antiquariato e dell’usato di Roveleto di Cadeo a esporre in vendita 13 uniformi da soccorritore 118 e due divise della Croce Rossa riportanti le etichette “Ausl Reggio Emilia” senza aver fornito alcuna giustificazione per il possesso di tutto il materiale, che è stato sequestrato.

Uno straniero di 34 anni, invece, è stato denunciato per interruzione di un servizio pubblico e resistenza a pubblico ufficiale. Un equipaggio del Radiomobile di Fiorenzuola, su richiesta di un capo treno regionale, è accorso alla stazione di Fiorenzuola dove l’uomo, a bordo di un treno regionale, era stato sorpreso senza biglietto, rifiutando di fornire le proprie generalità ed assumendo un atteggiamento molto molesto nei confronti del controllore e di terzi viaggiatori. Atteggiamento che è proseguito anche nei confronti dei carabinieri a cui ha opposto analogo rifiuto. La circolazione ferroviaria è stata interrotta per circa 40 minuti fino a quando, i militari, dopo aver ricondotto a ragione il passeggero, lo hanno accompagnato in caserma per gli adempimenti del caso.

Un equipaggio del Radiomobile di Piacenza, poi, durante un controllo alla circolazione stradale effettuato in strada Valnure a Piacenza, ha sorpreso a bordo della propria autovettura un piacentino di 22 anni con addosso un coltello a serramanico e ha appurato che le targhe dell’auto erano state alterate. Il giovane è stato denunciato per porto ingiustificato di armi e uso di atto falso.

Un altro automobilista di 22 anni, invece, è stato controllato in via Emilia Pavese alla guida della propria autovettura e sottoposto ad accertamento etilometrico, risultato positivo. La patente di guida è stata ritirata e il giovane denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica. Ed ancora, in via Pietro Cella, di notte, un disoccupato di 27 anni è stato trovato in possesso e denunciato per possesso ingiustificato di diversi arnesi da scasso che venivano sequestrati. A Gragnano, in via Roma, i carabinieri di Borgonovo sono intervenuti in un negozio di abbigliamento dove un operaio straniero di 33 anni, in evidente stato di agitazione dovuto all’assunzione di alcolici, si rivolgeva ad alcuni clienti ed ai carabinieri intervenuti con atteggiamento aggressivo e minaccioso, tentando successivamente di scagliarsi contro un passante, non riuscendoci perché subito bloccato dai militari. Alla fine l’operaio è stato denunciato per violenza, resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale.

Infine, a due automobilisti, di 24 e 50 anni, controllati a bordo delle proprie autovetture e trovati in possesso di circa 17 grammi tra hashish e cocaina, è stata subito ritirata la patente di guida e segnalati quali assuntori di droga; ad altri due giovani di 25 e 26 anni è andata peggio: sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. A San Nicolò, infatti, sono stati fermati dai militari della locale Stazione dei carabinieri a bordo di una utilitaria sprovvisti dei documenti di identificazione. A seguito della successiva perquisizione personale e veicolare sono stati trovati in possesso di 440 euro, ritenuti provento di spaccio, 4 telefoni cellulari e due pezzi di cellophane ove era stata custodita della cocaina precedentemente ceduta ad una donna di 51 anni, segnalata alla locale Prefettura quale assuntrice, che è stata fermata dagli stessi militari e trovata in possesso di alcuni residui della sostanza stupefacente.