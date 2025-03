Torna “Armi&Bagagli”, a Piacenza Expo attesi visitatori da tutta Europa

Torna nel fine settimana Armi&Bagagli, il mercato internazionale della rievocazione storica in programma sabato 22 e domenica 23 marzo a Piacenza Expo.

Sarò un’edizione dai grandi numeri: “Quattro eventi fieristici collaterali, trecentocinquanta espositori, tre padiglioni e venti ore di spettacoli itineranti – spiegano gli organizzatori – per un viaggio nel passato per immergersi in epoche lontane, partendo dal Medioevo e dal Rinascimento per arrivare fino al confine con l’Età Moderna”. Armi&Bagagli rappresenta uno dei più importanti appuntamenti fieristici europei per le associazioni culturali e tutte le realtà che si occupano di rievocazioni storiche, che a Piacenza Expo potranno trovare abiti, armature, armi, calzature, attrezzi da lavoro e tanti oggetti del passato realizzati artigianalmente in ferro, legno, pietre naturali, pelle, cuoio, tessuto, vetro e tanti altri materiali.

“Armi&Bagagli si presenta quest’anno con un’offerta espositiva ancora più ampia – precisa Cesare Rusalen di Estrela Fiere, co-organizzatore dell’evento insieme a Wavents e Piacenza Expo – con un’apposita area riservata per la prima volta all’artigianato legato al mondo evocativo fandom e fantasy. “Miti&Leggende” è il nome di questa nuova sezione in cui troveranno posto artigiani, associazioni e appassionati del settore cosplay legato alla storia o alle tradizioni di un luogo o di una popolazione, filone che grazie anche a fortunate serie sulle principali piattaforme televisive sta ottenendo un enorme successo”.

“Non abbandoniamo la mission originaria della fiera – aggiunge Massimo Andreoli di Wavents – ma la arricchiamo con il valore aggiunto di chi intende divulgare antiche tradizioni, provenienti dalla memoria di una determinata comunità, attraverso strumenti un po’ diversi dalla rievocazione storica propriamente detta o dell’archeologia sperimentale. Un evento fieristico sempre più ampio, quindi, per assecondare nuove esigenze che stanno emergendo in questo particolare settore”.

Armi&Bagagli sarà affiancata anche quest’anno da quattro eventi fieristici collaterali ormai collaudati: Expo Arc, dedicato al mondo dell’arco in tutte le sue espressioni e declinazioni sportive, culturali, artigianali, didattiche, storiche e venatorie; Soft Fair indirizzato al mondo del Soft Air in tutte le sue componenti; Piacenza Militaria, storica mostra mercato di collezionismo militare (confermata la presenza del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza); I Coltelli, mostra mercato di coltelleria artigianale e tecnica. “Armi&Bagagli – commenta il presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – ha alle spalle venti edizioni che l’hanno consolidata come una delle più importanti e qualificate fiere europee dedicate alle rievocazioni storiche. Un evento fieristico di nicchia, sempre molto atteso e molto partecipato, che conferma la vocazione per le fiere specialistiche di Piacenza Expo”.

Oltre al grande mercato della rievocazione storica, con artigiani di tutte le epoche, l’evento proporrà anche numerosi spettacoli itineranti con giullari, musici, teatranti, giocolieri, trampolieri nonché un’intera area riservata all’enogastronomia storica e tradizionale. Quest’anno, inoltre, verranno proposti anche laboratori e corsi non soltanto per adulti ma anche per bambini come “A scuola di Etrusco” per imparare a conoscere la scrittura di questa antica popolazione e “Le trame degli antichi”, laboratorio di artigianato tessile storico.