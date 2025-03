Maxi-uovo di pasqua, ravioli e vino per sostenere l’associazione Piacenza in Blu

È il sogno di tutti i bambini, e probabilmente anche di chi è più grande, avere in regalo un gigantesco uovo di prelibato cioccolato di ben sei chili per la Pasqua.

Tutto questo potrà diventare realtà grazie alla lotteria che l’associazione Piacenza in Blu ha organizzato tra le sue iniziative di inizio 2025.

L’uovo è preparato da Bardini Cioccolateria con finissimo cioccolato fondente e una doppia sorpresa all’interno: una selezione di sfiziosi cioccolatini e un prezioso regalo offerto da Bulla Sport.

Basterà acquistare i biglietti in uno dei punti piacentini che hanno deciso di partecipare e attendere l’estrazione finale da parte di Piacenza in Blu, che comunicherà il vincitore.

Un secondo appuntamento si intitola invece “Ravioli & Wine” e si terrà il 12 aprile dalle 10.00 alle 20.00 sul Pubblico Passeggio, una serie di degustazioni a base di ravioli gourmet, cocktail e vino con tanto di artigianato e i cioccolatini solidali a sostegno di Piacenza in Blu. Tutto il ricavato delle due iniziative andrà infatti all’associazione per la preziosa attività che svolge da anni questa realtà di promozione sociale che, grazie al supporto di professionisti, realizza progetti per il tempo libero rivolti a bambini, ragazzi e giovani adulti con disabilità, oltre a eventi di supporto per le famiglie e di sensibilizzazione per la cittadinanza.