Alla Vittorino da Feltre tutti a scuola in bici grazie all’idea di un bambino

L’idea è stata di un bambino. Ha contagiato la madre la quale – insieme ad altri genitori – ieri mattina ha messo in strada la rivoluzione gentile del Bike bus. Ovvero, tutti a scuola in bicicletta. La scuola in questione è la primaria Vittorino da Feltre dove ieri una trentina di bambini in sella ha fatto massa critica e dopo aver raccolto adepti da due punti del quartiere ha attraversato via Manfredi, occupando tutta la careggiata fino a destinazione.

L’iniziativa sperimentale – nata sulla scia del Pedibus – è un progetto che si inserisce nel processo di revisione attuazione del Pug. L’intenzione degli organizzatori a cui la scuola si è messa a disposizione è di farsi interlocutori dell’amministrazione affinché almeno il percorso compiuto – e il tratto Vittorino-Parco della Galleana – venga dotato di una vera pista ciclabile per la sicurezza degli utenti. I genitori che hanno scortato i bambini – baby paladini dell’ambiente, portatori di un’idea sana di mobilità- erano capitanati da Alice Acerbi, la mamma che ha fatto partire i giochi. Adulti volontari che hanno fatto da accompagnatori sono stati Fiab Piacenza Amolabici e Asd Rugby Lyons.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTÀ