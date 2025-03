Avis di Castel San Giovanni: dopo 35 anni Azzalin passa il timone a Barattieri

Paolo Barattieri è il nuovo presidente Avis di Castelsangiovanni. Prende il testimone da Adriano Azzalin che dopo ben 35 anni ha lasciato la guida della sezione a cui fanno riferimento 412 soci donatori. Barattieri ha alle spalle una militanza in Avis lunga ben 46 anni: “Sono entrato in Avis nel 1979. All’epoca avevo 18 anni. Nel corso del tempo ho ricoperto la carica di consigliere e nell’ultimo decennio il ruolo di segretario”. Tra i primi impegni vi è quello a favore dei giovani: “Cercheremo di concentrare i nostri sforzi per interessare anche il mondo delle scuole superiori”.

Oltre al neo nominato presidente, tutto il direttivo è stato rinnovato. Barattieri è supportato da tredici consiglieri, di cui 5 nuovi ingressi. Suo vice è Danilo Agosti, segretaria Myriam Beretta (nuovo ingresso) e tesoriere Riccardo Agosti.