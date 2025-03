Casi psichiatrici in aumento anche a Piacenza: “Ricoveri anche per minori di 12 anni”

Anche un selfie e il confronto fra la propria immagine e modelli estetici irraggiungibili possono creare forme depressive nei giovani. È una delle tante sfumature del disagio. La salute mentale dei minori è un terreno delicato, i casi psichiatrici sono in costante aumento.

Claudia Giudici, garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza, ha lanciato nei giorni scorsi l’allarme in commissione Diritti-Cultura: “Sempre più giovani con ansia e depressione, aumentano i ricoveri per patologia psichiatrica e ritiro sociale nella fascia dei 15-16 anni”.

E a Piacenza, com’è il polso della situazione? Risponde Massimo Rossetti, direttore del Dipartimento Salute mentale e direttore di Neuropsichiatria e psicologia Infanzia e Adolescenza dell’Ausl: “I dati di Piacenza sono in linea con quelli della regione, con aumento dei casi in carico alle neuro psichiatrie infantili, casi diffusi in tutte le realtà che in particolare riguardano disturbi del comportamento alimentare”.

Su questo fronte, fra adulti e minori, l’Ausl ha in carico 246 pazienti, erano 157 nel 2019. Un terzo è rappresentato da minori, dunque un’ottantina di casi. “La fase adolescenziale è la più delicata, ma stanno aumentando moltissimo situazioni anche al di sotto dei 12 anni, compresi i ricoveri ospedalieri“.

