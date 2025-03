Disoccupato trova portafoglio con 500 euro: “L’ho restituito, non avrei dormito la notte”

“Non avrei potuto fare altro che restituirlo. L’ho fatto d’istinto, altrimenti non ci avrei dormito”.

Ioan Gangut, 36 anni, origini romene e doppia cittadinanza, da dicembre è disoccupato. Di professione grafico, vive a Piacenza da quattro anni, dopo aver trascorso diversi anni in Abruzzo. Il suo arrivo in Italia risale a quanto era poco più che un ragazzino, 14 anni o giù di lì.

Alla stazione di benzina self-service di via Manfredi, ieri pomeriggio, si è imbattuto in un portafogli lasciato in bella vista su una pompa di carburante. Chiaramente

perduto dal legittimo proprietario. Racconta Ioan che a prima vista era evidente

che al suo interno fosse contenuta anche una cospicua somma di denaro, 500 euro in contanti, più carte di credito e documenti. Lui ci ha frugato dentro, ma con l’intento di trovare un recapito del proprietario. All’interno c’era il tesserino dell’Associazione

aeronautica Piacenza, alla quale ha immediatamente telefonato.

Dopo un veloce riscontro con il diretto interessato, dalla sede dell’associazione è stato fornito al 36enne il contatto con il proprietario del portafogli smarrito.

I due uomini si sono dati appuntamento di lì a poco nella stazione di benzina. “Non sapevo nemmeno il suo nome dopo averlo lasciato. Mi ha riconsegnato i miei averi, e ho dovuto forzare la mano perché accettasse una pur piccola somma di riconoscenza. Ho voluto che questo fatto, pur nella sua semplicità, fosse noto, perché non esistono soltanto malviventi ma anche tante persone oneste”, conclude il militare.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTÀ