I cuori di 30 associazioni battono assieme per proteggere Borgonovo

Trenta associazioni di Borgonovo si sono messe insieme per promuovere la cultura e diffusione dei defibrillatori. Dal 25 aprile, fino al mese di ottobre, verranno organizzate iniziative utili a raccogliere fondi per acquistare almeno tre nuovi apparecchi salva-vita e per rendere più fruibili quelli che già ci sono.

Alla raccolta fondi farà da garante il Comune Il tutto sotto il cappello di Progetto Vita, che ha deciso di prendere a modello l’esempio borgonovese quale laboratorio esportabile anche in altre realtà.

Sul territorio borgonovese sono presenti 23 defibrillatori, di cui 16 all’interno di edifici. Con i fondi raccolti si cercherà di esternalizzarne, tramite teche e quant’altro, il maggior numero possibile. I fondi serviranno anche ad acquistare tre nuovi apparecchi, di cui uno per Castelnovo e uno per Fabbiano.

Il progetto Borgonovo Cardio Protetto prevede anche corsi gratuiti di formazione che saranno tenuti da personale esperto, anche del 118.

Gli eventi in calendario

25 aprile – alle 17.30 apericena al centro pensionati

2 giugno – alle 21.00 concerto per la festa della Repubblica in piazza Garibaldi

13 giugno – alle 20.45 commedia dialettale centro pensionati

17 giugno – cena al centro pensionati

5 luglio – serata danzante

19 ottobre – marcia Borgovaltidone