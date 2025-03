Corner of Europe contagia gli studenti: “Ci sentiamo un po’ più cittadini europei”

Ora si sentono più cittadini europei.

Così si sono raccontati i ragazzi che hanno partecipato al progetto “Corner of Europe”, iniziativa regionale che nei mesi scorsi, con l’intervento del Consorzio Solco, del Comune di Piacenza, della Consulta provinciale studentesca e della rete Piacenza Orienta, ha coinvolto tutte le scuole secondarie di secondo grado del territorio più l’istituto Calvino di Piacenza in una serie di incontri informativi dedicati alle opportunità internazionali di mobilità giovanile, al significato e all’impatto concreto della cittadinanza europea nella quotidianità.

Allo Spazio Holden della Biblioteca Giana Anguissola hanno esposto le proprie testimonianze i componenti della Consulta e i rappresentanti di istituto di tutte le scuole che hanno preso parte al progetto. “Per la mia scuola, il liceo artistico, il progetto ha avuto una grande importanza – ha spiegato Emma Facchini, presidente della Consulta – partito da un incontro in aula magna sulla toponomastica e le strade delle nostre città dedicate alle grandi donne, poi abbiamo portato nella scuola proprio questo corner che ha permesso ai ragazzi e alle ragazze di sentirsi appartenenti all’Europa, capire che cos’è e che ruolo ha per noi cittadini, dando consapevolezza e responsabilità a tutti gli studenti”.

“Ci sentiamo un po’ più cittadini europei – ha aggiunto Gioele Giorgi, rappresentante della Consulta per il liceo Colombini – il corner posto nelle scuole era ricco di informazioni su che cosa significa essere parte dell’Europa e quali sono le possibilità che riguardano la mobilità europea. La nostra scuola si è concentrata in particolare su questo aspetto, ci sono tani ragazzi interessati a fare esperienze all’estero nei vari Paesi e penso che l’allestimento di queste bacheche sia un grande passo per essere cittadini europei e godere di tutti i vantaggi che ne derivano”.