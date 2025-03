Non si ferma all’alt, scatta l’inseguimento: 24enne arrestata dai carabinieri

Una automobilista di 24 anni si è data alla fuga a Castel San Giovanni ed è stata fermata dai carabinieri in paese a Borgonovo.

In auto con una amica di 30 anni, che è stata successivamente identificata e denunciata, un’operaia piacentina di 24 anni non si è fermata all’alt di una pattuglia dei carabinieri di Borgonovo, ma è stata fermata dopo un lungo inseguimento terminato in via Agazzari a Borgonovo. In manette è finita una cittadina del luogo di 24 anni, arrestata per resistenza a pubblico ufficiale.

i fatti

I militari dell’Arma impiegati a svolgere un posto di controllo alla circolazione stradale, intorno alle 2 di notte del 22 marzo in località Dogana Po poco fuori il casello autostradale hanno intimato l’alt ad un veicolo con alla guida una donna incappucciata che, alla vista dei militari, anziché rallentare ed accostarsi, ha iniziato una folle fuga in auto. Dopo un inseguimento per il centro abitato di Castel San Giovanni – dove la vettura a tutta velocità ha affrontato alcune rotonde contromano – e per tutto il tratto della statale 412 che porta a Borgonovo, i carabinieri sono riusciti a bloccarla in via Agazzari, dove ha speronato un’auto in sosta. L’amica passeggera è riuscita a scappare a piedi, ma i militari sono riusciti ad identificarla e denunciarla.

Le conseguenti perquisizioni del mezzo e dell’operaia 24enne hanno dato esito negativo, ma successivi accertamenti permettevano di appurare che l’autovettura in uso era già sottoposta a fermo amministrativo per mancata revisione. Di conseguenza, oltre ad aver contestato numerosi violazioni al codice della strada, la 24enne è stata arrestata e condotta agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.