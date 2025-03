“Uccisa e non lo meritavi”: le scuole di Quarto intitolate alla giornalista Ilaria Alpi

“Grazie a voi possiamo conoscere cosa accade nel mondo, date voce anche a chi non può farsi sentire. E il vostro lavoro per la ricerca della verità è fondamentale anche per la pace: avete un grande coraggio e per questo vi ringraziamo”.

Ci hanno pensato i ragazzi della classe quarta elementare di Quarto a risollevare ieri il morale dei giornalisti, categoria tra le più bistrattate: prendendo ad esempio Ilaria Alpi, gli studenti hanno reso il loro personale omaggio al nostro mestiere. Le varie classi della scuola, coordinate dall’insegnante Mariarita Agosti, hanno presentato pubblicamente i loro pensieri e le loro idee ai tanti che si sono presentati venerdì 21 marzo a Quarto; a tutti hanno donato una simbolica stella, realizzata con la pasta di sale. E in palestra, tutto intorno, i disegni che ritraggono la reporter del Tg3, accompagnati da diverse frasi. “Ti hanno uccisa – scrivono – e non te lo meritavi”. Per tutti i ragazzi, infine, ecco in premio lo strumento base del giornalismo: una penna, donata dal genitore di uno degli alunni tramite la ditta Rigeneral di Gariga.