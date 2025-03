Bancarelle, stand e musica: a Cortemaggiore la pioggia non ferma la festa

La pioggia ha limitato il programma, ma non ha impedito la festa. A Cortemaggiore, domenica 23 marzo, a dare colore alla Fiera di San Giuseppe (uno dei simboli del territorio piacentino, giunto alla sua 543° edizione) sono stati i tanti mezzi agricoli e le attrezzature esposte in piazza e lungo la via centrale della “città ideale”.

A diffondere profumo e gusto sono stati gli stand dei produttori locali Coldiretti, lo spazio del Consorzio di tutela Grana Padano con la presenza dei caseifici del territorio e l’area Corte food lungo via Pordenone. Invece, a portare vivacità e musica sono stati gli studenti di Cortemaggiore, speaker radiofonici d’eccezione per Radio Onde Corte.

I visitatori sono stati scaldati e nutriti nei locali del centro e nello stand gastronomico degli Alpini. Grande la curiosità per la mostra bovina curata dall’Associazione Regionale Allevatori Emilia-Romagna (Araer) con l’Associazione nazionale allevatori della razza Frisona, Bruna e Jersey italiana (Anafibj) e l’esposizione del gruppo trattori antichi e mestieri (Gtam).

Sempre interessanti le proposte commerciali degli ambulanti che hanno resistito al maltempo, così come a rendere solenne il momento inaugurale sono state le numerose autorità che hanno scelto, nonostante tutto, di non mancare.