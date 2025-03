Medicine and Surgery, debutto in corsia per 90 futuri camici bianchi

Tirocinio al via per gli studenti del corso di Medicine and Surgery. l I primi 90 studenti del corso in lingua inglese dell’università di Parma con sede di Piacenza, provenienti da tutto il mondo, sono già entrati o lo stanno facendo nei reparti degli ospedali di Piacenza, Fiorenzuola, Castel San Giovanni. La nuova generazione di medici tenuta a battesimo a Piacenza inizia così a marzo il tirocinio clinico. E’ una ventata di futuro in corsia, che fa ben sperare, in una stagione in cui la sanità con tutti i suoi mali è costantemente sotto i riflettori.

“Attraversiamo un tempo di grande cambiamento, che per chi lavora nella sanità rappresenta una sfida straordinaria – spiega il direttore generale dell’Ausl di Piacenza, Paola Bardasi -. Ma è proprio oggi che stiamo costruendo il nostro futuro. Per questo accogliamo questi studenti con orgoglio e responsabilità, certi che troveranno nei nostri reparti una comunità solida, fatta di professionisti appassionati e aperti alla formazione. Insieme a loro vivremo un percorso di crescita reciproca, che guarda con fiducia e visione a ciò che sarà”.

Il corso di laurea è totalmente svolto in inglese.

