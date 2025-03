Mucca cade in un dirupo, arriva l’elicottero per sollevarla in volo e salvarla

È stato davvero molto impegnativo l’intervento che ha impegnato per quasi tutta la giornata di oggi i vigili del fuoco di Piacenza, che questa mattina sono stati chiamati da un allevatore dell’Alta Val Trebbia. Una mucca, infatti, era scivolata in un dirupo nel boschi tra Ottone e Gorreto (al confine con la Liguria) e non riusciva a risalire.

Per poter recuperare l’animale è arrivato anche un elicottero da Bologna, che ha agganciato la rete e l’imbragatura con cui la mucca era stata avvolta, per poi essere sollevata in volo ed essere depositata in un luogo sicuro.

Un’operazione delicata, che ha richiesto alcune ore.