Arrivare a scuola sulle note del jazz: il Pedibus diventa una festa musicale

Tutti a scuola a piedi e a ritmo di jazz, per finire con un bel girotondo e un limbo sotto la scritta della propria scuola. Mattinata speciale quella di oggi, lunedì 24 marzo, per i piccoli studenti del Pedibus della scuola elementare Vittorino da Feltre. Il loro quotidiano tragitto da casa verso l’istituto di via Manfredi è infatti stato accompagnato dalla musica dal vivo dei musicisti del Piacenza Jazz Club. La banda ha intrattenuto i bambini fin dal ritrovo all’angolo tra via Poggi e via Fermi a ritmo di improvvisazioni jazzistiche, insieme all’assessore alle politiche scolastiche MAndario Dadati e ad Alessandra Bonomini del Ceas Infoambiente del Comune di Piacenza. Arrivati a scuola, gli alunni hanno voluto anche il bis e sono stati accontentati, non prima però di esibire con orgoglio il cartellone preparato per l’occasione con il nome della scuola che è anche servito da palo orizzontale per una sorta di “limbo” sotto il quale sono passate anche le docenti in un clima di festa e di allegria.