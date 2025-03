Cade mentre pedala sulla strada di Seminò, grave ciclista trasportato a Parma

Un ciclista di 30 anni è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Parma dopo essere caduto mentre percorreva la strada di Seminò, in comune di Ziano. L’uomo, originario del Bangladesh e residente a Borgonovo, nel cadere ha battuto violentemente il capo e per questo motivo si è reso necessario il ricovero d’urgenza a Parma. Il fatto è accaduto poco dopo le 11 di lunedì 24 marzo. L’uomo stava pedalando in direzione di Borgonovo e nell’affrontare una semicurva ha perso il controllo della biciletta. Un amico che lo precedeva si è accorto di quanto accaduto e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce rossa di Borgonovo, l’automedica del 118 e eliambulanza. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di San Nicolò.