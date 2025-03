Intercultura Piacenza, accolti in Comune 16 giovani in partenza per l’estero

Partiranno tra qualche mese per un’esperienza all’estero e per costruire un “ponte sul mondo”. I 16 piacentini che parteciperanno ai viaggi di Intercultura Piacenza sono stati accolti questa mattina, 24 marzo, in Comune per un saluto prima della loro partenza dalla sindaca Katia Tarasconi e dall’assessore alle politiche giovanili Francesco Brianzi. Insieme a loro gli altri 16 studenti stranieri che invece hanno fatto il percorso inverso, dai loro Paesi di origine sono arrivati a Piacenza in questo periodo per conoscere la nostra cultura.

Un progetto che, come ogni anno, ha il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano, di Confindustria e del Gruppo Libertà con la Fondazione Ronconi-Prati. Consegnati a tutti i piacentini gli attestati di partecipazione al concorso che è valso il viaggio, tra di loro spiccano Asia Pittalis che andrà in Honduras con la borsa di studio della Fondazione Ronconi-Prati e Carolina Barbieri che invece si recherà in Brasile grazie alla borsa di studio della Fondazione di Piacenza e Vigevano in collaborazione con Confindustria. Gli altri sono Alice Arati, Maria Jose Fiore, Alessandra Pedretti, Giada Sacchi, Giulia Cembalo, Bianca Borotti, Alessandra Casalini, Marcello Cassi, Beatrice Foppiani, Emma Terenzani, Marco Monti Baillobay, Elena Bianca Bersani, Lucia Callegari e Anne-Sophie Cassi.