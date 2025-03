Spettacolo nei cieli del Piacentino: il razzo Falcon 9 di Musk disegna una spirale colorata

Sarà un uccello? Sarà Superman? Sarà un Ufo? Se lo sono chiesto gli abitanti delle vallate del Piacentino che, complice un cielo terso, alzando gli occhi al cielo hanno visto una splendida e inquietante spirale dai toni variabili tra l’azzurro e il blu. In molti sono riusciti a fotografarla e immortalare il momento.

Il mistero è durato qualche minuto: tempo di una rapida ricerca sul Web per capire che si tratta di un fenomeno inconsueto ma non unico e nemmeno troppo romantico: si potrebbe trattare di uno dei razzi di Space X, il Falcon 9, e l’effetto generato dallo sganciamento di uno dei suoi stadi. La stessa spirale è stata immortalata più volte in diverse parti del globo, compresa la Nuova Zelanda. Come sia stato possibile vederlo nei nostri cieli, resta invece un mistero. Da dove è partito? Cosa porta con sé? Si tratta di Space X o di un altro vettore? Forse lo scopriremo nei prossimi giorni. Ma se non altro, alla prima domanda, possiamo rispondere: non è un uccello, non è Superman, non è un Ufo, è un razzo!

LE IMMAGINI DEI LETTORI ARRIVATE DA OTTONE, VILLANOVA E BETTOLA