Trovato a terra massacrato di botte, 18enne ricoverato in Terapia intensiva

È stato trovato a terra in mezzo alla strada, con il volto irriconoscibile e tumefatto a causa dei pugni ricevuti, senza giubbotto e a rischio di ipotermia.

Sono gravi le condizioni di un 18enne di origine albanese che è stato soccorso nella notte tra sabato e domenica in via Chiapponi, nei pressi di un bar: il ragazzo ha raccontato di essere stato vittima di un pestaggio e si trova ora ricoverato in Terapia intensiva al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza. Da quanto ricostruito finora, il giovane era arrivato attorno alle 1.30 in una discoteca, dalla quale sarebbe però stato allontanato qualche ora dopo. Il 18enne è stato ritrovato in direzione di piazza Sant’Antonino verso le 3.00 del mattino, riverso a terra e pieno di pesanti lividi al volto e alla testa. Sembra che per lungo tempo sia rimasto immobile a terra, al freddo, senza che nessuno gli prestasse attenzione o lo soccorresse: uno stato che avrebbe potuto essergli fatale. A salvarlo sarebbero stati alcuni parenti del giovane che hanno poi chiamato i soccorsi.

La polizia sta ricostruendo l’accaduto.