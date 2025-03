Adottato da poco scappa alla sosta in autogrill: ricerche in corso per il lagotto Giove

Ha una storia commovente e drammatica il piccolo lagotto piacentino, Giove. Domenica mattina, secondo quanto riferito dalla guardia Enpa di Tortona Cristiana Daglio, una coppia piemontese era arrivata fino ad una località della Bassa piacentina per adottarlo.

Sulla strada del ritorno, i due neo proprietari diretti a Torino hanno fatto tappa all’autogrill in A21 di Tortona ma, a quanto emerge, il cane si sarebbe divincolato dal guinzaglio. Prima ha percorso di corsa un tratto di autostrada, generando grossi problemi di sicurezza sia per gli automobilisti che per lo stesso animale, per scomparire in seguito nei campi. I due che avevano preso il cane nel Piacentino hanno avvisato i soccorsi e per un po’ si sarebbero anche adoperati per provare a recuperarlo ma senza successo.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’