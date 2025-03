Albo comunale Babysitter, iscrizioni entro il 30 aprile. Al via un corso gratuito

Si riaprono i termini per l’aggiornamento periodico dell’Albo comunale degli assistenti di infanzia, che ormai da qualche anno mette a disposizione delle famiglie un elenco di nominativi cui poter attingere per il servizio di babysitting, come strumento di supporto che garantisca qualifiche, esperienza e competenze delle figure iscritte.

richieste entro il 30 aprile

Le nuove richieste di adesione devono pervenire entro e non oltre le ore 12 del 30 aprile prossimo, come specificato nell’avviso pubblico consultabile online sul sito www.comune.piacenza.it, dove si può scaricare anche l’apposito modulo di domanda che dovrà essere corredato da una copia del documento di identità valido, di eventuale permesso di soggiorno per i cittadini di nazionalità extra UE e di curriculum vitae, datato e firmato.

Le candidature possono essere trasmesse – anche da una casella di posta elettronica ordinaria – all’indirizzo [email protected] o spedite tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al Settore Promozione della Collettività – Servizi Sociali del Comune di Piacenza, in via Taverna 39, riportando sulla busta la dicitura “Domanda di iscrizione Albo Baby Sitter” (farà fede la data di ricezione, non varranno come giustificazione eventuali disguidi postali). E’ possibile rivolgersi allo Sportello InformaFamiglie&Bambini per avere informazioni, per ricevere assistenza alla compilazione e per la trasmissione della domanda, prendendo contatti al 0523-492380 o al 349-7627122 (anche con messaggio Whatsapp), nonché tramite e-mail a [email protected]

i requisiti per l’ammissione

Tra i requisiti fondamentali per l’ammissione, oltre alla maggiore età e all’assenza di condanne o procedimenti penali in corso, è richiesto il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o un titolo di formazione professionale in ambito educativo, di cura e sanitario. Per ogni domanda accolta, seguirà un colloquio con gli operatori del Centro per le Famiglie comunale o del Servizio InformaFamiglie&Bambini, volto ad accertare anche le competenze trasversali, l’attitudine al ruolo richiesto, le capacità relazionali e organizzative, la disponibilità effettiva in termini di fasce e orarie e l’eventuale preferenza per quanto riguarda l’età di bambini e ragazzi da accudire.

corso obbligatorio

Per tutti i candidati è obbligatorio frequentare il corso propedeutico gratuito, la cui organizzazione è affidata al Centro per le Famiglie in collaborazione con la cooperativa sociale Open Group. Il ciclo di incontri, in programma tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, verterà sui temi della disostruzione pediatrica e del primo soccorso, sulle forme contrattuali, sulle routine della prima infanzia, sul gioco – anche in spazi aperti – e la gestione delle emozioni, nonché su musica, lettura e strumenti digitali.

” punto di riferimento solido e affidabile”

“Al momento – spiega l’assessora alle Politiche per l’Infanzia Nicoletta Corvi – l’Albo conta 19 iscrizioni, che speriamo di poter incrementare ulteriormente in questa fase di aggiornamento, fornendo ai genitori uno strumento funzionale non solo a incrociare in modo più immediato ed efficace domanda e offerta, ma anche a dare un punto di riferimento solido e affidabile, che possa aiutare nella scelta di una figura cruciale nella gestione dei tempi di vita e di cura familiare. Verificarne l’idoneità, accompagnando le persone anche in un percorso di acquisizione e accrescimento delle proprie competenze, significa valorizzare l’aspetto educativo del lavoro di Babysitting, tutelarne la professionalità e dare a tutti i candidati e le candidate, come avviene grazie al corso propedeutico e alla formazione successiva, l’occasione di acquisire conoscenze utili e spendibili anche in futuro, mettendosi in gioco in nuove esperienze e costruendo la propria professionalità per il domani. In tal senso abbiamo chiesto e continueremo a incentivare la collaborazione con le diverse realtà territoriali che possano promuovere queste opportunità”.

come avere informazioni

Le famiglie interessate a fruire del servizio – cui spetta la decisione finale sull’affidamento dell’incarico e la gestione, in totale autonomia, del rapporto contrattuale, ferma restando la responsabilità di garantirne regolarità, sicurezza e correttezza – possono rivolgersi allo 0523-492380, o scrivere a [email protected], per fissare un incontro durante il quale verranno raccolte le esigenze del nucleo familiare; entro i cinque giorni lavorativi successivi, saranno comunicati i recapiti dei Babysitter che si ritiene possano essere idonei alla richiesta presentata.