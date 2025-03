Cena benefica per supportare la rete di defibrillatori di Metronotte Piacenza

Anche Metronotte Piacenza fa parte della rete di Progetto Vita con ben 27 defibrillatori installati nei loro mezzi per gli interventi da codice blu. Ne fanno circa tre al mese, l’utilizzo costante usura i macchinari e per questo servono fondi per mantenerli sempre attivi. In loro aiuto arriva il benefattore piacentino Valter Bulla che ha organizzato per venerdì 28 marzo alle 20 una cena benefica che si terrà all’agriturismo Casa Nuova di Niviano di Rivergaro: tutto il ricavato andrà ai Metronotte per la loro rete.

“La rete di defibrillatori è importante e deve essere mantenuta costantemente – ha spiegato la dottoressa Daniela Aschieri, presidente di Progetto Vita – ogni macchinario deve essere tenuto attivo e necessita del ricambio degli elettrodi delle batterie, i Metronotte fanno parte del nostro progetto dal 2021 mettendo defibrillatori nelle loro auto, un servizio aggiuntivo che viene allertato in caso di codice blu o sospetto arresto cardiaco potendo portare i soccorsi in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Proprio per questo motivo abbiamo voluto organizzare questa iniziativa, per garantire un servizio davvero prezioso”.

Numeri confermati dal responsabile commerciale dei Metronotte, Massimiliano Bengalli: “Da sempre abbiamo a cuore il nostro territorio e siamo stati ben felici di aderire a Progetto Vita, quello che facciamo grazie a loro è fondamentale. Abbiamo 27 defibrillatori nei nostri mezzi e sono state formate cento guardie al loro utilizzo, una rete capillare presente su tutto il territorio e con un’operatività di oltre tre interventi al mese”.