Totem per la ricerca defunti e giardino per le ceneri: cosa cambia al cimitero

Un totem per ricercare i defunti sepolti al cimitero urbano e in quelli frazionali, ma anche un giardino della dispersione delle ceneri, un portale rifatto, due defibrillatori installati sia all’ingresso del cimitero sia al crematorio, una serie di pulizie e interventi straordinari ai camposanti di Mucinasso, le Mose, San Lazzaro e Sant’Antonio. Sono questi in sintesi gli interventi presentati dalla sindaca Katia Tarasconi e dall’assessore Matteo Bongiorni al cimitero di Piacenza, che fino a venerdì pomeriggio resterà chiuso per lavori di manutenzione sul verde: interventi che vedono impegnata l’Azienda servizi cimiteriali di Piacenza (Ascp) che gestisce i cimiteri del comune rappresentata da Luca Sarzina e Mauro Brusco di Altair Funeral.

“La novità maggiore è il totem che consente la ricerca – spiegano Tarasconi e Bongiorni – una ricerca che è possibile fare anche direttamente dal sito del Comune: è stato reso disponibile l’esito del censimento dei defunti sepolti, che sono 70 mila fra cimitero urbano e frazionali, anche se il 70 per cento si trova in quello cittadino”.

Nel frattempo stanno continuando i lavori per liberare le tombe con concessioni scadute: sulle 10 mila presenti, sono 600 le estumulazioni fatte. Per quanto riguarda le cappelle private, a breve partiranno le lettere di sollecito ai proprietari perché provvedano alla cura e al decoro.

Infine si lavora anche sul tema della valorizzazione delle tombe di particolare pregio artistico o storico: 150 per ora sono quelle censite dalla Soprintendenza.