Truffa del corteggiatore: vedova ingannata, direttrice delle Poste sventa il raggiro

Ogni mese sono almeno un paio i casi di tentate truffe in cui gli sportelli degli uffici postali si imbattono. “Magari non ogni mese, ma è una problematica frequente” conferma la direttrice dell’ufficio postale “Piacenza centro” di Poste Italiane, Cristina Nicolini. È stata proprio lei a sventare il raggiro perpetrato ai danni di una piacentina ultrasessantenne da poco vedova e rimasta vittima di un sedicente corteggiatore.

la vicenda

È un sabato mattina come tanti altri quando a uno sportello dell’ufficio delle poste di via Sant’Antonino si presenta una signora ultrasessantenne: vuole fare un bonifico di qualche migliaio di euro a un uomo con cui sta parlando al telefono. La donna mostra una certa agitazione al punto che l’operatrice allo sportello decide di chiamare la direttrice: “Mi hanno informato della presenza di questa signora – spiega Nicolini – appariva molto agitata, parlava al telefono con qualcuno e anche con l’operatrice. Sono intervenuta subito”. La signora porge alla direttrice un biglietto: sopra ci sono i dati di un uomo di cinquant’anni, italiano. “Lei sosteneva che fosse suo marito e mi chiedeva di poterla aiutare a fare il bonifico – va avanti la direttrice – le ho chiesto allora la data di nascita di quello che dichiarava essere il coniuge, ma lei non mi ha saputo rispondere. Ha poi aggiunto di essere rimasta vedova da poco. Così ho capito che si trattava di una truffa. Ho allertato immediatamente la polizia postale”.

l’ultimo episodio di una lunga serie

“Negli ultimi due anni sono diversi i casi di tentata truffa in cui ci imbattiamo – conferma Nicolini che è direttrice dal 2021 anche se per Poste Italiane lavora dal 2002 – anche un paio al mese, magari non tutti i mesi, ma sono in aumento: le vittime sono donne, ma pure uomini e di tutte le età. Non ci sono età che non siano a rischio. Per questo da parte nostra viene messa in atto una forte sensibilizzazione sul tema attraverso corsi destinati a tutto il personale”.