Al via il maxi cantiere per il tetto di San Sisto, chiesa chiusa per sei mesi

E’ partito in questi giorni il maxi cantiere della basilica di San Sisto. Un’operazione da un milione e 900mila euro con un impatto importante che porterà alla chiusura della chiesa per sei mesi, verosimilmente dall’inizio dell’estate. La speranza del parroco e dei fedeli è di riaverla a disposizione per Natale. L’obiettivo è il miglioramento sismico dell’intera struttura – realizzata su un tempio medioevale tra il 1499 e il 1512 e pronta nel 1514 ad ospitare la celeberrima Madonna Sistina -, miglioramento a partire dai tetti. All’interno si procederà invece con il consolidamento degli intonaci delle volte e delle parti ornamentali, appunto rinascimentali.

L’ARTICOLO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTA’