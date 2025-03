Castel San Giovanni, taglio del nastro per la nuova sede di Confcommercio

Taglio del nastro per la nuova sede di Confcommercio, a Castel San Giovanni. I nuovi locali si trovano lungo corso Matteotti, 84b in pieno centro storico. La nuova sede è aperta il giovedì mattina (giorno di mercato) e l’ultimo martedì del mese. Ai servizi che già venivano forniti ai soci si aggiunge ora il Centro assistenza tecnica (Cat). “Si tratta – dice il direttore provinciale di Unione Commercianti Confcommercio Gianluca Barbieri – di servizi altamente specializzati, forniti a soci e non soci, che fanno riferimento alla digitalizzazione, consulenza finanziaria”.

Un bacino di utenza che abbraccia tutta la Valtidone

A Confcommercio di Castelsangiovanni fanno riferimento 200 soci di tutta la Valtidone. La prima sede, in via Mazzini, venne aperta 30 anni fa.

Un presidio economico e sociale

“Per noi – dice la sindaca Valentina Stragliati – si tratta di un presidio economico ma anche sociale”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’