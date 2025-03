Con la primavera torna “Piacenza in fiore”: il centro storico diventa maxi-giardino

È tempo di primavera, è tempo di Piacenza in Fiore, l’appuntamento che celebra l’arrivo della stagione più attesa con due giornate ricche di colori, profumi ed eventi dedicati a grandi e piccoli.

L’evento, in programma sabato 29 e domenica 30 marzo, coinvolgerà alcune delle principali piazze e vie del centro storico di Piacenza: piazza Duomo, piazza Cavalli, piazzetta Plebiscito e le strade limitrofe si trasformeranno in un meraviglioso giardino fiorito, animato da esposizioni di florovivaisti, spettacoli, laboratori e degustazioni.