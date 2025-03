La fidanzata non lo sente da ore e lancia l’allarme, giovane trovato morto in casa

Un giovane è stato trovato morto nell’appartamento di corso Vittorio Emanuele, a Piacenza, con cui viveva con la fidanzata. A quanto pare è stata proprio la ragazza a dare l’allarme, visto che non sentiva il compagno ormai da ore. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i sanitari inviati dal 118, che una volta entrati non hanno potuto che constatare il decesso del giovane. Le cause del decesso sono ancora al vaglio degli agenti della polizia.

L’intervento è avvenuto alle 13.30 e ha suscitato la curiosità di decine di studenti appena usciti da scuola. Il traffico sul Corso è stato temporaneamente deviato per consentire i soccorsi.