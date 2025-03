Nuova antenna telefonia mobile a Borgotrebbia, la chiedono tre gestori

Un impianto di telefonia mobile a Borgotrebbia. A chiederlo sono le aziende Celnex Italia, Wind Tre e Iliad Italia che hanno presentato una richiesta per la realizzazione di una nuova stazione radio base per telefonia mobile nella frazione di Piacenza. Nell’avviso di deposito della richiesta, datato lo scorso 21 marzo, si legge anche l’area in cui dovrebbe essere installata l’antenna: è in via Agosti, in un’area di proprietà privata presso la Paver Costruzioni.

I cittadini hanno 45 giorni di tempo, a partire dalla data di pubblicazione, per presentare le proprie osservazioni che devono essere comunicate attraverso pec all’indirizzo [email protected], inserendo per conoscenza anche l’indirizzo di posta ordinaria [email protected], oppure vanno consegnate in formato cartaceo all’ufficio protocollo del Servizio Edilizia e SUAP in via Beverora 57.

Al termine dei 45 giorni, qualora non fossero riscontrati motivi contrari alla pratica, partirebbe l’iter legato al permesso di costruire l’impianto.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’