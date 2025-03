Venti studenti del Colombini a lezione di impresa sociale per “Coltivare le persone”

Venti studenti di quarta – indirizzo Scienze umane – del liceo “Colombini” di Piacenza, nell’ambito del Percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto), hanno “frequentato” cinque cooperative sociali, alla scoperta di ambienti aziendali e spazi educativi dove ogni giorno si pratica concretamente l’inclusione, anche attraverso il lavoro.

Casa del fanciullo, Eureka, Casa Morgana, Il Germoglio e Officine Gutenberg (coop sociali di Confcooperative Piacenza) hanno ospitato gli studenti del “Colombini” suddivisi in quattro gruppi, mostrando loro dall’interno l’attività svolta quotidianamente in settori come l’educazione, l’editoria, la copisteria, l’attività florovivaistica e agricola.



Ciascun gruppo ha poi restituito quanto appreso al termine del percorso formativo in azienda, durante una mattinata all’Università Cattolica, che con la facoltà di Scienze della formazione è partner fondamentale del progetto intitolato “Coltivare le persone”. Gli studenti hanno redatto un report dettagliato sull’esperienza a coronamento degli incontri nelle strutture per un totale di circa 20-25 ore: attraverso immagini, video e testimonianze dirette hanno raccontato quanto hanno appreso negli ambienti di lavoro, a stretto contatto con gli operatori.

Al termine della mattinata dai responsabili delle cooperative sociali coinvolte è stata votata la presentazione più completa e meglio realizzata dal punto di vista comunicativo: hanno vinto gli studenti che hanno svolto l’esperienza formativa nella coop Casa Morgana, a pari merito tutti gli altri.