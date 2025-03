Auser Piacenza, confermato Reggiani: “Stare sul territorio e rilancio Filo d’argento”

Conferma per il secondo mandato alla presidenza provinciale di Auser per Giorgio Reggiani: l’elezione è giunta a conclusione del congresso provinciale che si è svolto nella mattinata del 25 marzo al Ristorante Olympia di Niviano. Alla presenza della presidente regionale Magda Babini e di Enrico Piron, responsabile nazionale organizzazione, i delegati hanno approvato all’unanimità il documento politico che individua alcune priorità per i prossimi quattro anni. Tra queste ci sono il rilancio e la ristrutturazione del servizio di accompagnamento sociale Filo d’Argento, per assicurare quanta più solidarietà possibile nella piena sostenibilità economica, la riorganizzazione e il consolidamento della presenza sul territorio, attraverso un piano condiviso di funzionamento dei rapporti tra Auser provinciale e Circoli territoriali.

i servizi auser

Nel corso del 2024 Auser ha effettuato, grazie al servizio Filo d’Argento, oltre 6mila e 200 trasporti sociali per circa 90mila km percorsi; i volontari attivi nel 2023 erano 1.300 su base provinciale con 60 enti convenzionati. L’associazione è arrivata all’appuntamento congressuale dopo aver celebrato diciassette assemblee di base alle quali hanno contribuito i dodici circoli presenti sul territorio provinciale e le rappresentanze dei volontari.

“migliorare il lavoro svolto”

“Il nostro intento è di portare avanti e migliorare – ha spiegato il presidente confermato Reggiani – il lavoro svolto in questi quattro anni. Tutte le nostre attività naturalmente sono legate al sociale, Auser fornisce un supporto fondamentale attraverso i propri volontari alle amministrazioni pubbliche nella gestione di tanti servizi. Si va dall’accompagnamento nei musei, all’attraversamento scolastico, passando per i trasporti delle persone con disabilità o anziane che hanno la necessità di spostarsi. In particolare il servizio del Filo d’Argento è cresciuto moltissimo, nell’arco di due anni sono quasi raddoppiate le attività di accompagnamento. Dobbiamo cercare di mantenere il livello di questo servizio fondamentale che non riceve contributi ed è integralmente sostenuto da Auser, ma la cui continuità ora è a rischio”. “Dovremo imprimere inoltre una spinta importante verso la riorganizzazione dell’altro settore fondamentale per noi, quello dei circoli che sono presidi di socialità di grande rilievo sul territorio. Vanno potenziati e preservati”.

“dare voce agli associati”

La presidente regionale di Auser Magda Babini ha evidenziato che “il congresso Auser ha una valenza importante, quello di dare voce agli associati e alle associate, per condividere e discutere il programma contenuto nel documento congressuale declinato nei vari territori, con le azioni della nostra rete”. I principi naturalmente sono quelli della solidarietà, – ha sottolineato – della tutela dei diritti, a supporto delle persone, favorendo l’invecchiamento attivo e contrastando ogni giorno tutte le solitudini, che sono un generatore di patologie. Il nostro obiettivo è anche quello di praticare la solidarietà tra le generazioni, non solo all’interno delle famiglie ma anche attraverso luoghi dove promuovere questo scambio. Siamo dei sensori dei bisogni della società, nell’interlocuzione costante con le istituzioni pubbliche. Non vogliamo e possiamo sostituirci ai comuni ma facciamo i conti ogni giorno con la riduzione delle risorse destinate al welfare, per questo sollecitiamo tutta la società a essere protagonista per concorrere a vivere meglio”.

il comitato direttivo

Al termine dell’assise provinciale è stato nominato il nuovo Comitato Direttivo composto da Alberto Borghi, Silvana Maserati (vicepresidente), Antonio Pecorini, Giorgio Reggiani e Silvana Trioli per Auser APS e da Lina Benedetti, Giovanni Chiappini, Rosella Colotti, Marco Dal Bon, Nicoletta Fontana, Giuseppe Grilli e Luciana Zanetti (vicepresidente) per Auser ODV.