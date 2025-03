Benessere e inclusività, 5 eventi tra Borgonovo e Castel San Giovanni

Si chiama “Benessere nel verde inclusivo-Bene vivo se vivo bene” il progetto con cui tre associazioni (Arianuova, 44 Zampe e Menteviva) si sono messe insieme per promuovere l’inclusività e il benessere psicofisico.

L’iniziativa coinvolge i comuni di Castelsangiovanni, con il parco di Villa Braghieri e il giardino dell’ex asilo di Creta, e Borgonovo, con il Parco della salute della Casa di Comunità.

Il cartellone di eventi

Si parte l’11 aprile con un pranzo inclusivo per ragazzi e ragazze del centro di salute mentale. Si prosegue il 3 e 4 maggio, in occasione di Floravilla a Villa Caramello di Castelsangiovanni, con una camminata “A spasso nel verde”, laboratori di ecostampa, scrittura creativa, stampa botanica replicati anche nel Parco della salute di Borgonovo. Il 10 e il 17 maggio nel parco di Villa Braghieri si parlerà di animali, pet therapy, rapporto uomo animale. Il 24 maggio il parco ospiterà una giornata dedicata al mindfulness. Il 28 giugno si cammina “a piedi nudi nel parco”, sempre a Villa Braghieri.

Iniziative anche con le scuole

Studenti del Politecnico studieranno la riqualificazione del giardino dell’ex asilo Creta, mentre i ragazzi del liceo, del Marcora e delle scuole elementari saranno coinvolti in laboratori di scrittura e vivaistici.

Il progetto, patrocinato dai due comuni in collaborazione con il Centro servizi per il volontariato, è finanziato da Regione e Ministero del Lavoro.