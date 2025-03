“In 500 fra cielo e terra”, raduno benefico per le strade di Val Nure e Val Chero

Il Fiat 500 Club Italia coordinamento di Piacenza colorerà le strade del territorio dell’Unione Val Nure Val Chero con il suo raduno benefico “In 500 fra cielo e terra” in programma domenica 6 aprile prossimo. L’evento è stato presentato mercoledì 26 marzo nella sala Scotti del palazzo della cultura del Comune di Podenzano.

banchetti solidali

Il fiduciario del coordinamento piacentino del Fiat500 Club Italia, Lorenzo Achilli, ha illustrato il programma e l’aspetto benefico a favore di Avis comunale di Podenzano (rappresentata dal suo presidente Alide Oroboncoidi), Angsa (associazione nazionale genitori soggetti autistici) ed Unicef (presente la presidente provinciale Lidia Pastorini), che allestiranno banchetti solidali in piazza Ghisoni a Podenzano nel giorno del raduno.

Le Fiat500 si riuniranno in piazza Ghisoni dalle 8. Alle 10 il saluto delle autorità per poi raggiungere il Distaccamento Aeroportuale di Piacenza, a San Damiano di San Giorgio, ed infine il pranzo a Ciriano di Carpaneto (informazioni per iscrizioni e prenotazioni entro il 31 marzo chiamando i numeri 3388128562 e 3339768500). L’iniziativa ha il patrocinio della Provincia di Piacenza, dei Comuni di Podenzano, San Giorgio e Carpaneto, ha diversi sponsor e ha trovato la collaborazione dell’assessore del Comune di Podenzano, Alessandro Merli, del consigliere Avis Podenzano Luca Chiesa e del Distaccamento aeroportuale di Piacenza che con il suo sostegno contribuirà allo scopo benefico. Il sindaco di Podenzano, Riccardo Sparzagni, ha salutato l’iniziativa che sarà un bel colpo d’occhio ed uno spettacolo per grandi e bambini. Anche i partecipanti alla marcia e mezza maratona, organizzata dall’associazione Gelindo Bordin nella stessa mattinata del 6 aprile, potranno visitare le auto in piazza.

La presidente di Unicef Piacenza, Lidia Pastorini, ha ricordato che le offerte saranno destinate al progetto “Bambini e guerre dimenticate” e sarà regalato ai bambini presenti il modellino della Fiat500 da realizzare come origami.