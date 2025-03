Madre e figlia sui banchi dell’Istituto Romagnosi: la storia di Marilena e Stefania

Marilena e Stefania sono compagne di scuola all’istituto Romagnosi di Piacenza, entrambe iscritte al corso di amministrazione, marketing e finanza.

Sono madre e figlia, si scambiano – talvolta – gli appunti, ed è capitato che studiassero insieme. Ma le sovrapposizioni si fermano qui. Una fa il quarto anno, l’altra la quinta, una ha francese di lingua straniera e la seconda lo spagnolo.

Mamma Marilena Giliberti lavora tutti i giorni e tutti i giorni – dal lunedì al venerdì – termina la giornata con cinque ore a scuola. Fa la parrucchiera, ed è sui banchi del corso serale. Sta per compiere 45 anni e l’aver ripreso in mano i libri appartiene a un riscatto formidabile, perché a 14 anni non ebbe la possibilità di proseguire la scuola.

Adesso, che le due figlie sono grandicelle – una appunto è Stefania (di cognome Avesani), che fa il Romagnosi come lei, quasi 18 anni – e soprattutto visto che c’è in casa un marito come Marco, essenziale nel compimento del suo progetto di studi serali, Marilena si è presa la rivincita.

Ci sono voluti 30 anni, una montagna di pazienza, ma quando ha deciso, Marilena, ha deciso. Un vero Ariete, tenace e testarda. E così a giugno sosterrà l’esame di maturità.

