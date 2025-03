Quando il mal di testa non va trascurato: a “Star bene” su Telelibertà si parla di cefalee

È normale avere il mal di testa? No. Si tratta di una vera e propria malattia, la terza più prevalente al mondo e la seconda più disabilitante per la popolazione sotto i 50 anni, con una prevalenza tre volte maggiore nell’universo femminile. Questa patologia ha un altissimo costo umano, sociale ed economico. Si stima che circa il 50% della popolazione adulta soffra di almeno un episodio di mal di testa all’anno, con una varietà di cause che vanno da fattori genetici a stili di vita. Molte persone tendono a sottovalutare il mal di testa, ma quando i sintomi diventano ricorrenti o debilitanti, è fondamentale rivolgersi a uno specialista. Infatti, sebbene le cefalee siano spesso benigne, possono anche essere il segnale di patologie più gravi. I trattamenti per le cefalee variano in base alla causa e alla gravità del disturbo. Si va dai semplici analgesici da banco a terapie più avanzate. In ogni caso, è importante non ignorare mai il mal di testa: consultare un medico è il primo passo per trovare il trattamento più adatto e migliorare la qualità della vita.

CEFALEE A STAR BENE SU TELELIBERTA’

L’argomento verrà affrontato questa sera a “Star bene. I giovedì della medicina”, il programma di Telelibertà in onda alle 21.00 sul canale 76 del digitale terrestre. La trasmissione è scritta e condotta dalla giornalista Marzia Foletti e ospita in studio il direttore scientifico professore Luigi Cavanna, il responsabile dell’Ambulatorio Cefalea dell’Ausl di Piacenza Stefano Vollaro, il professor Franco Granella, neurologo-Past President della Società Italiana per lo studio delle Cefalee, autore di oltre 200 articoli scientifici riguardanti la diagnosi, prognosi e trattamento delle malattie neurologiche e Francesco Sabbadini, direttore della Medicina del Lavoro di Asia Group. Tutte le puntate possono essere riviste sul sito www.teleliberta.tv.

