San Nicolò, inizia a prendere forma il nuovo volto della zona di via Alicata

Cambia volto via Alicata a San Nicolò. Due imponenti cantieri arricchiscono di servizi il quartiere compreso fra la via Emilia, la zona Lampugnana, via Agazzano e il centro storico del paese. È, infatti, quasi al tetto la Casa della comunità che l’Ausl sta realizzando e in questi giorni è partita la riqualificazione della zona pedonale ad opera del Comune di Rottofreno. I tratti soggetti a restyling sono cruciali: raccordano i giardini San Giuseppe, la Casa della comunità, la ciclopedonale che conduce a scuole elementari, palazzetto e piscina e la ciclopedonale che conduce al tradizionale cuore dell’abitato, dove sono il Centro culturale, le scuole medie e materne, il nido, gli uffici municipali e il mercato del lunedì.

La Casa della comunità, che sostituirà la struttura già funzionante, sarà a disposizione dei circa 28.000 abitanti di Rottofreno, Calendasco, Gragnano, Piozzano, Agazzano e Gazzola. Ospiterà il Cau (Centro di assistenza e urgenza) e altri ambulatori medici che saranno individuati anche grazie a un percorso partecipato con la cittadinanza. L’inaugurazione è prevista entro il 31 marzo 2026, se saranno rispettati i termini del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che ha accordato i fondi per circa 4 milioni di euro.

Il riassetto delle ciclopedonali costa 175.000 euro, di cui 150.000 assegnati da un bando regionale presentato insieme al capofila Comune di Calendasco. Spiega l’assessore ai lavori pubblici di Rottofreno Stefano Giorgi: “Indicativamente, maltempo permettendo, le opere dovrebbero terminare in una quarantina di giorni. Ieri abbiamo iniziato la parte più difficoltosa, cioè la rimozione dei quadrotti che formano la pavimentazione del doppio passaggio pedonale da via Alicata ai giardini San Giuseppe. Manteniamo i percorsi separati, andata e ritorno”.

Nuovo asfalto anche per i rovinati e stretti marciapiedi fra l’area verde lungo via Alicata e le recinzioni dei condomini: una volta spostati i cordoli, la larghezza diventa da 1.,40 a 2,50 metri. Nasce così una pista ciclopedonale per due sensi di marcia, dall’intersezione con via Nenni alla “buca” dove è in costruzione la Casa della comunità. Il progetto comprende la sistemazione dell’attraversamento pedonale di via Alicata verso via Frappoli e il raccordo con la ciclabile esistente in via Alicata che conduce fino in fondo al quartiere scolastico, sportivo, socioriabilitativo e residenziale Lampugnana.