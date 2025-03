Un stella per ogni vittima della mafia: il ricordo degli alunni di Castel San Giovanni

Gli alunni e le alunne delle scuole medie di Castel San Giovanni hanno scandito uno a uno i nomi delle oltre mille vittime innocenti di mafia. Lo hanno fatto nella biblioteca della scuola, in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno organizzata da Libera e dall’Istituto Comprensivo.

Uno per uno tutti i circa 1.100 nomi sono stati scanditi dagli alunni di terza media. Ad ogni nome di un bambino, una donna, un uomo vittima di mafia gli adolescenti hanno abbinato una stella di carta con cui hanno lastricato un’ideale strada verso la legalità.

Venerdì 4 aprile nel parco giochi di via I Maggio, dove è posizionata una targa che ricorda i gemellini Giuseppe e Salvatore Asta uccisi in un attentato mafioso a Pizzolungo, in Sicilia, si terranno i giochi della legalità. Protagonisti saranno i bambini di 6 anni della scuola elementare, con i ragazzi di due classi seconde delle medie, dalle 9 fino alle 12.30.