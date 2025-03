Cambio della guardia al Sentiero del Tidone: Mario Capucciati nuovo presidente

Cambio della guardia alla guida dell’associazione Sentiero del Tidone. Dopo otto anni il presidente Daniele Razza ha ceduto il testimone a Mario Capucciati. Nel direttivo entrano anche Edoardo Bengalli (vice-presidente), Fabio Rogledi (segretario) e il tesoriere Carlo Mori. All’ex presidente Daniele Razza è stato consegnato un attestato come riconoscimento per aver profuso per otto anni impegno e passione non comuni nella guida del sodalizio. Razza resta comunque consigliere.

5×1000 per raccogliere fondi

I volontari lanciano la campagna del 5×1000, tramite cui l’associazione raccoglie fondi utilissimi per far fronte ai gravosi costi della manutenzione dei 69 chilometri di Sentiero. Chiunque può aderire indicando il codice fiscale 91106120339 nell’apposita sezione della dichiarazione dei redditi.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’