Castello, consegnate a De Pascale oltre mille firme per avere il Pronto soccorso H24

Le oltre mille firme a sostegno del Pronto Soccorso dell’ospedale di Castel San Giovanni sono arrivate sulla scrivania del presidente della Regione, Michele de Pascale. A consegnarle è stata la sindaca, Valentina Stragliati, ricevuta a Bologna insieme a una delegazione in rappresentanza dell’amministrazione comunale castellana. Le firme erano state raccolte un anno fa dal centrodestra, per chiedere la riapertura h24 del Pronto Soccorso (oggi aperto h12).

Impegno a visitare l’ospedale

“Abbiamo ribadito al presidente della Regione l’importanza che il nostro ospedale abbia un Pronto Soccorso pienamente operativo, funzionante ventiquattro ore su ventiquattro” dice Stragliati. “Da parte del presidente abbiamo trovato apertura, disponibilità all’ascolto e a venire di persona a visitare il nostro ospedale”.

Non solo ospedale, ma anche rii e urbanistica

Durante la visita a Bologna si è parlato anche di programmazione urbanistica, visto che a Castello è in atto la stesura del nuovo piano, e di pulizia dei rii, in particolare rio Lora e rio Carona per evitare il rischio di esondazioni.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’