“Il cantiere racconta”, all’ex Laboratorio Pontieri i cartelloni del Cassinari

Nuova tappa, all’ex Laboratorio Pontieri, per il progetto “Il cantiere racconta – Com’era e come sarà”, ideato dall’assessorato all’Urbanistica del Comune di Piacenza e affidato al liceo Artistico Cassinari come PCTO (percorso per competenze trasversali e orientamento), nell’ambito del quale gli allievi dell’indirizzo Grafica, prossimi all’esame di maturità, stanno realizzando i cartelloni interattivi dedicati a quattro importanti interventi di rigenerazione per i quali l’Amministrazione ha ottenuto i finanziamenti del PNRR.

Oltre all’ex comparto militare, al cui ingresso in largo Brigata Piacenza i ragazzi hanno posizionato proprio in questi giorni le loro opere, le altre aree interessate dall’iniziativa sono quelle di Porta Borghetto – dove i cartelloni degli studenti erano stati collocati l’anno scorso – nonché, per il futuro, le ex Scuderie di Maria Luigia e l’ex rimessa locomotori Berzolla.

“aprire idealmente le porte di uno spazio in trasformazione”

“L’idea – sottolinea l’assessora Adriana Fantini – è quella di aprire idealmente, ai cittadini che passano lì accanto, le porte di uno spazio pubblico in trasformazione, ovviamente inaccessibile durante i lavori di riqualificazione per ragioni di sicurezza. Grazie al prezioso lavoro di ricerca e alla creatività degli studenti, basta inquadrare il codice QR presente su ogni cartellone per accedere a immagini, testi, link multimediali e file audio che ci accompagnano alla scoperta del contesto storico e culturale, illustrando le caratteristiche dell’area e dei fabbricati presenti, ma anche il progetto esecutivo finale e la nuova destinazione d’uso che avranno con la restituzione alla collettività. Ringrazio la dirigente Sabrina Mantini, i docenti Roberto Dapoto, tutor del progetto, Valeria Poli e Carolina Daveri per la disponibilità e l’entusiasmo con cui hanno aderito alla nostra proposta, valorizzando il talento dei ragazzi per i quali, ne sono convinta, non si tratta solo di cimentarsi con l’affidamento di un incarico che richiede professonalità, mettendo alla prova le loro competenze, ma anche di vivere un’esperienza che accresce il senso civico e l’amore per Piacenza”.

Presente accanto all’assessora Fantini, all’installazione dei cartelloni, l’architetto Daria Ghezzi, tutor di progetto per il Comune.