“Il magazzino di mio figlio svuotato dai ladri durante il suo funerale”

Il furto, dalle prime stime dell’imprenditrice, è stato di almeno 100mila euro di merce. Ma, più di ogni altra sottrazione, è la perdita di umanità che le pesa sul cuore.

“Mi sembra una cosa bestiale, quello che hanno fatto, in sfregio alla figura di Matteo”, dice soltanto. I ladri, infatti, secondo una ricostruzione della donna, avrebbero agito proprio nel giorno dei funerali di suo figlio, Matteo Botteri, proprietario del magazzino vicino a barriera Milano dove erano accatastati decine e decine di colli di calzature e abbigliamento da portare nel suo negozio di Ibiza che avrebbe riaperto per Pasqua.

Sono 60 anni che Romana Garilli, mamma di Matteo, apre e gestisce negozi di calzature e abbigliamento nel centro storico della città. Il suo volto è popolare. Ma è adesso, è quasi una smorfia di dolore e repulsione per ciò che le è toccato subire da ignoti malviventi mentre la morte di Matteo è una ferita così fresca che spezza il cuore. Ieri la commerciante si è recata in questura per presentare denuncia per il furto subìto, che verrà formalizzata nei prossimi giorni con l’integrazione di alcuni documenti.

L’ARTICOLO DI SIMONA SEGALINI SU LIBERTA’