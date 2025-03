“Nel mirino”: mangiare bene e sano con i prodotti della nostra tradizione

Quanto è davvero sostenibile quello che mettiamo nel piatto? Si può mangiare bene e sano con i prodotti della nostra tradizione? A “Nel mirino”, la trasmissione condotta da Nicoletta Bracchi, si parlerà di cibo e soprattutto di un modo più sano di mangiare.

gli ospiti della puntata

A farlo, venerdì 28 marzo alle 21 su Telelibertà, saranno Lucrezia Lamastra, docente dell’Università Cattolica, la nutrizionista biologa Mirella Del Rocino, la chef stellata Isa Mazzocchi e Valerio Galli, responsabile di Campagna Amica di Coldiretti. Allo Spazio Rotative ci si confronterà sulla sostenibilità di quanto quotidianamente mangiamo, cercando di capire come i nostri comportamenti possano cambiare affinché i piatti che mettiamo in tavola non abbiano un impatto eccessivo in termini ambientali. Un focus sarà inoltre posto sugli acquisti – compriamo troppo e in modo sbagliato? – e su come educare la cittadinanza alla consapevolezza alimentare: cosa possono fare le istituzioni per promuovere un’alimentazione corretta? Come possiamo cambiare il nostro approccio al cibo per ridurre gli sprechi?

cucina sostenibile

A “Nel mirino” si cercherà di capire inoltre cosa significhi nella pratica una cucina sostenibile, quali scelte concrete può compiere uno chef per realizzare menù con piatti della tradizione, ma anche cosa chiede il cliente, e ancora si parlerà dell’importanza del legame fra il produttore e il consumatore, della filiera corta e del chilometro zero.

Sostenibilità dunque, ma anche consigli pratici, per un’alimentazione che sia sana, naturale, e che allo stesso tempo sia anche gustosa.

dove guardare “nel mirino”

La puntata di “Nel mirino” si può guardare in diretta sullo streaming ed è disponibile sul sito on-demand di Telelibertà.