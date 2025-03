Villa Verdi: “Lavori entro marzo”, ma il mese è passato senza interventi

Ogni giorno in più che passa pesa parecchio sullo stato di fragilità che caratterizza Villa Verdi. E’ trascorso un mese dall’acquisizione formale da parte dello Stato, della dimora che vanta oltre 170 anni. Se la Soprintendenza, lo scorso 28 febbraio, ottenute le chiavi dell’abitazione di Giuseppe Verdi, ha annunciato di aver “stanziato 370mila euro di finanziamento per procedere, a marzo, con lavori immediatamente urgenti per la tutela dei beni molto preziosi custoditi all’interno di parco e villa”, marzo si è ormai concluso e di interventi non ne sono stati eseguiti. I tecnici della Soprintendenza, organo del Ministero della Cultura, sono sì tornati a Sant’Agata: agli occhi attenti dei residenti non sfugge quasi nulla. Pare siano impegnati a svolgere “ulteriori verifiche, ma di lavori ancora niente”, viene detto. Anche il sindaco Romano Freddi si limita a comunicare: “Mi risulta stiano proseguendo l’inventario dei documenti e dei beni oltre che un’attenta indagine sulla struttura per metterla poi in sicurezza”.

L’ARTICOLO DI FEDERICA DUANI SU LIBERTA’