Cortemaggiore, addio a Valda Monici: sindaca pioniera, una vita di battaglie

Valda Monici è morta a 68 anni. C’è una famiglia nel dolore, ci sono amici sconvolti e c’è un’intera comunità che non si dimenticherà di lei. Per tredici anni è stata sindaca del suo comune, Cortemaggiore, dal 1988 al 2001: tra le prime donne a ricoprire il ruolo. Quando ha indossato la fascia tricolore la prima volta aveva 31 anni. Terminato l’incarico di primo cittadino aveva proseguito nel suo impegno politico come consigliere comunale promuovendo liste civiche che, amava dire, si muovevano con una visione rivolta ai valori democratici-cristiani.

Volto e voce della Democrazia Cristiana, si è sempre battuta per il bene dei suoi concittadini.

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTA’