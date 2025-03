Il cielo grigio non ferma la primavera: in tanti tra i profumi di Piacenza in Fiore

La prima giornata di Piacenza in Fiore si è aperta oggi, sabato 29 marzo, tra il profumo dei fiori e l’entusiasmo dei visitatori. Nonostante il cielo nuvoloso e qualche goccia di pioggia, l’evento ha registrato un costante afflusso di persone, confermandosi come un appuntamento molto atteso per la città e per i tanti appassionati di natura, artigianato e buon cibo. Fiori, piante, colori, musica e sorrisi hanno animato le vie del centro storico, regalando a cittadini e turisti una giornata all’insegna della bellezza e della primavera.

La manifestazione prosegue domani, domenica 30 marzo, per una giornata che coinvolgerà alcune delle principali piazze e vie del centro storico di Piacenza: piazza Duomo, piazza Cavalli, piazzetta Plebiscito e le strade limitrofe si trasformeranno in un meraviglioso giardino fiorito, animato da esposizioni di florovivaisti, spettacoli, laboratori e degustazioni.

Gli eventi

I visitatori potranno perdersi tra i banchi di florovivaisti provenienti da tutta Italia in Piazza Duomo, scoprire le eccellenze dell’artigianato Made in Italy con i Mercanti di Qualità in Piazza Cavalli, e gustare le delizie a km 0 offerte dal Mercato Contadino e dallo Street Food Agricolo di Campagna Amica in Piazzetta Plebiscito.

Tra gli appuntamenti più attesi, lo spettacolo itinerante “Poésie en fleur”, una suggestiva parata di trampolieri e artisti ballerini che domenica pomeriggio animerà le vie del centro, e il coinvolgente Concerto “Lindy Hop in fiore” con il quintetto “Belle Histoire” e la partecipazione dei ballerini di Big Dance Beat Studio, all’interno della programmazione del Piacenza Jazz Fest.

Spazio ai più piccoli e alle attività no profit

Bambini e famiglie potranno partecipare alle Mini Olimpiadi, ai laboratori a tema botanico e alle numerose attività ludico-educative. Piacenza in Fiore darà inoltre spazio alla solidarietà con iniziative benefiche promosse da associazioni locali come La Casa di Iris, Croce Bianca e Assofa.