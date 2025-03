Morsa da una vipera sulla strada del Bernino, cagnolina in fin di vita a Ponte dell’Olio

Si trova in fin di vita una cagnolina che è stata morsa da una vipera sulla strada del Bernino, sulla prima collina pontolliese. E’ ricoverata in un ospedale veterinario di Piacenza dove è stata portata tempestivamente dai suoi proprietari.

Il fatto è accaduto durante una passeggiata un paio di giorni fa.

“Ci trovavamo sul sentiero all’uscita del bosco a ridosso della strada del Bernino – racconta Chiara, la proprietaria -. C’era una vipera acciambellata con la testa che usciva come fosse in assetto per attaccare. Il cane, di taglia medio piccola, di quattro anni, si è avvicinato per curiosità e in un attimo è stato morso al naso. Come primo sintomo ha cominciato ad avere difficoltà nel camminare. Il nostro veterinario ci ha detto di andare subito in clinica veterinaria”. La giovane ha preso in braccio la cagnolina fino all’auto, partendo subito verso Piacenza.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTA’