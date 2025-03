Pauroso incidente a Fiorenzuola: due morti e una ferita gravissima

Pauroso schianto nella tarda serata di sabato, 29 marzo, a Fiorenzuola. Due auto si sono scontrate sulla via Emilia in località Fornace Felina. Dalle prime notizie risultano due morti (i guidatori delle vetture) e una ferita che, in gravissime condizioni, è stata portata in eliambulanza all’ospedale di Brescia.

Sul posto l’automedica del 118 di Fidenza, la Pubblica assistenza Valdarda, la Croce Rossa di Roveleto, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno temporaneamente chiuso la via Emilia per consentire i soccorsi, la messa in sicurezza della zona e per avviare gli accertamenti sul drammatico incidente.