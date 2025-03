Pauroso schianto fra due auto sulla Via Emilia a Fiorenzuola

Pauroso schianto nella tarda serata di sabato, 29 marzo, a Fiorenzuola. Due auto si sono scontrate sulla via Emilia in località Fornace Felina. Dalle prime frammentarie notizie risulta che un ferito, in gravissime condizioni, è stato soccorso con un’eliambulanza giunta da Brescia. A tarda ora erano ancora in corso sul posto le operazioni di soccorso per altre persone, sembra due, anch’esse molto gravi. Sul posto anche ambulanze del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine.