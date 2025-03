Ponte Paladini, rubato un camion con attrezzature da cantiere: slittano i lavori

Niente lavori al ponte Paladini lunedì 31 marzo. Niente semafori né interruzioni al traffico, né gli annunciati cantieri. Stavolta però il motivo non è tecnico, bensì legato a ben altro tipo di contingenze: tutta colpa dei ladri, che hanno fatto sparire un camion, attrezzature da cantiere e perfino il materiale da utilizzare per sostituire i giunti del viadotto. È un duro colpo quello inferto all’atteso cantiere della Provincia, che ha di recente iniziato i lavori per la sistemazione del ponte sul Trebbia a cavallo tra i comuni di Gragnano e Piacenza: l’avvio dei lavori, quindi, è stato momentaneamente sospeso a data da destinarsi.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’